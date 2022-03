Musea kunnen 5000 euro krijgen voor professionalisering

Musea in onze provincie kunnen € 5000 krijgen voor digitalisering of professionalisering van de collectie. Gedeputeerde Mirjam Wulfse reikte donderdag 3 maart de eerste cheque uit aan de directeur van het Nationaal Busmuseum in Hoogezand. De provincie heeft samen met 19 Groninger musea een programma opgesteld voor digitalisering en professionalisering van hun collectie.

Busmuseum Hoogezand

Het Busmuseum gaat de € 5000 gebruiken om een conservator in te huren om te helpen bij het beheer van de collectie. Het museum heeft een grote verzameling bussen met bijzondere verhalen en wil die op een goede manier bewaren. Er is te weinig ruimte in het museum om alle bussen te kunnen bewaren en te laten zien. Samen met een expert wil het museum onderzoeken hoe de bussen op de beste manier een plek kunnen krijgen. De provincie vindt het belangrijk om het Nationaal Busmuseum in Hoogezand te ondersteunen. Het museum heeft een belangrijke maatschappelijke functie in Hoogezand en omgeving door de vele vrijwilligers die zich ervoor inzetten.

Innovatie musea

19 Groninger musea doen mee aan het Meerjarenprogramma Innovatie Musea. Met het programma willen we samenwerking en professionalisering binnen de musea stimuleren. Voor de komende drie jaar is hiervoor € 750.000 beschikbaar. Deelnemende musea zijn onder andere het Groninger Museum, Storyworld in Forum Groningen, Museum Stad Appingedam en Museum Wierdenland Ezinge.



Foto: Provincie Groningen