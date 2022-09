Museum Verhildersum krijgt Ede Staal belevingspunt

Museum Verhildersum in Leens gaat een expositie maken over het leven van de Groninger zanger Ede Staal en de landschappen uit zijn muziek en gedichten. Het project krijgt subsidie van de provincie Groningen uit de regeling ‘Vernieuwing vaste presentatie erfgoed’. Met de regeling stimuleert de provincie musea en erfgoedinstellingen om Gronings erfgoed op een aantrekkelijke manier onder de aandacht brengen en collecties langer in stand te houden.

Ede Staal belevingspunt

Het Ede Staal belevingspunt wordt een permanente expositie in de museumboerderij van Verhildersum. Bezoekers kunnen de liedjes van Ede Staal, het Groninger landschap en de cultuur beleven met Virtual Reality (VR)-brillen en beeldschermen. De expositie bestaat verder uit een interactieve fotowand en een spel om de Groninger taal van de liedjes te leren begrijpen.

Verhildersum Leens

Verhildersum en het dorp Leens zijn onlosmakelijk verbonden met het leven van Ede Staal. De zanger en dichter groeide op in Leens, schuin tegenover de borg Verhildersum. Hij bracht veel tijd door op het landgoed en woonde later met zijn gezin een tijd dichtbij de borg. Verhildersum is daarom een logische plek in Groningen waar bezoekers Ede Staal leren kennen en zijn muziek kunnen beleven.

Nieuwe bezoekers trekken

Verhildersum wil met de expositie bezoekers trekken uit binnen- en buitenland, jongeren aanspreken en mensen bereiken die niet gewend zijn naar een museum te gaan. Het Ede Staal belevingspunt gaat open bij de start van het museumseizoen op 1 april 2023. De provincie draagt € 57.500 subsidie bij aan het project.

Vernieuwing vaste presentatie erfgoed

Dit is de eerste subsidietoekenning uit de regeling ‘Vernieuwing vaste presentatie erfgoed’. Musea en erfgoedinstellingen kunnen via deze regeling subsidie krijgen om de presentatie van hun vaste collectie te vernieuwen. Door bijvoorbeeld te digitaliseren kunnen musea beter zichtbaar maken wat de provincie Groningen aan cultuur te bieden heeft en nieuwe bezoekers trekken.

Foto: Provincie Groningen