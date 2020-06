N361 Adorp-Winsum vanaf 6 juli zes weken gestremd

Begin juli starten de werkzaamheden aan de provinciale weg N361 vanwege groot onderhoud en de herinrichting van Sauwerd. De weg is daardoor vanaf Adorp tot aan de komgrens Winsum zes weken lang volledig gestremd voor doorgaand en lokaal verkeer. De afsluiting begint maandag 6 juli (6.00 uur) en duurt tot en met zondag 16 augustus (17.00 uur). Bestemmingsverkeer en fietsers kunnen in principe wel langs de werkzaamheden.

Twee fases

Het groot onderhoud tussen de Munnikeweg in Sauwerd tot aan de komgrens Winsum vindt in 2 fases plaats. De weg en de fietspaden krijgen een nieuwe asfaltlaag en er worden enkele kruisingen aangepast. De dorpskern van Sauwerd wordt zo ingericht dat het weggebruikers ontmoedigt om hard te rijden.

Fase 1 – Zuidfase (tussen 6 juli en 19 juli): Werkzaamheden van Sauwerd (zuidzijde) tot de dorpswinkel. De stremming voor lokaal verkeer is van de Munnikeweg tot aan hoogte Kerkstraat/Oude Winsumerstraatweg. De inwoners van Sauwerd kunnen in deze fase via het noorden het dorp uit.

Fase 2 – Noordfase (tussen 20 juli en 16 augustus): Werkzaamheden van Sauwerd (noordzijde) tot de komgrens Winsum. De stremming voor lokaal verkeer is van de Kerkstraat/Oude Winsumerstraatweg tot de zuidelijke komgrens Winsum.

Omleidingsroutes

Tijdens de stremming wordt het verkeer omgeleid via borden met aangegeven routes. De extra reistijd naar Lauwersoog via de aangegeven omleidingsroute is ongeveer 8 minuten. Aanwonenden kunnen bij hun woning komen.

Fietsers

De fietspaden worden in beide fases als eerste aangepakt. De fietspaden worden om en om gefreesd en geasfalteerd. Fietsers van het gestremde fietspad kunnen over de afgezette hoofdrijbaan fietsen en ter hoogte van de Wetsinges een omleiding volgen.

Openbaar vervoer

Deze stremming van de N361 geldt ook voor de bussen. De lijnen 65 en 163 stoppen niet in Sauwerd en Adorp. Kijk voor actuele reisinformatie op Qbuzz.nl.

Inloopspreekuur

Vanaf woensdag 1 juli kunnen omwonenden met vragen of opmerkingen over de werkzaamheden iedere woensdagmiddag langskomen tijdens een inloopspreekuur in de dorpswinkel.

Foto: Provincie Groningen