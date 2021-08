N362 tussen Weiwerd en Wagenborgen dicht voor onderhoud

De provinciale weg N362 is van maandag 6 september tot vrijdag 1 oktober gestremd tussen de rotondes bij Weiwerd en Wagenborgen. We voeren dan groot onderhoud uit. De bovenste lagen van het asfalt worden vervangen en de fundering van de weg wordt gedeeltelijk verstevigd. De werkzaamheden en de afsluiting duren van maandag 6 september 06:00 uur tot vrijdag 1 oktober 18:00 uur. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de oversteek bij de rotonde (Tolhek, Wagenborgen) op de N362. Boeren kunnen tijdens de werkzaamheden hun land gewoon bereiken.

Openbaar vervoer

Tijdens de werkzaamheden rijden de bussen van Qbuzz een aangepaste route. Lijn 119 (Delfzijl-Winschoten via Scheemda) rijdt niet via Wagenborgen. Aan de oostkant van de N362 komt bij Kopaf/ Kloosterlaan een tijdelijke bushalte voor reizigers vanuit Wagenborgen.

Omleiding

De omleidingsroute voor doorgaand verkeer tussen Scheemda en Delfzijl loopt via de A7, N33 en de N362 (Holeweg), (zie kaartje). De Kloosterlaan, tussen de Zomerdijk en de Warvenweg (N992) is tijdens de stremming verboden voor vrachtverkeer. Tegelijkertijd met de werkzaamheden aan de N362 vindt er ook onderhoud plaats aan de A7 tussen Scheemda en Zuidbroek. Het verkeer op de omleidingsroute kan hier hinder van ondervinden.

Mogelijke afsluiting N988 richting Wagenborgen

Verkeer van de A7 uit de richting Delfzijl wordt omgeleid via de N33. Mogelijk negeren weggebruikers de officiële omleidingsroute en rijden zij alsnog via de N362 richting Delfzijl. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, staan er de eerste dagen van de werkzaamheden overdag verkeersregelaars om dit sluipverkeer via de rotonde bij Wagenborgen terug te sturen naar de A7. Mocht dit te weinig effect op het sluipverkeer hebben, dan wordt de N988 richting Wagenborgen tijdens de werkzaamheden afgesloten. Het besluit hierover wordt in overleg met de gemeente Eemsdelta genomen.

Foto: Provincie Groningen