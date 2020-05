N366 Pekela – Alteveer vijf weken gestremd wegens werkzaamheden

De provinciale weg N366 is vijf weken lang gestremd tussen de afslag Oude Pekela/Nieuwe Pekela Noord (de aansluiting met de N367) en Alteveer. De afsluiting begint dinsdag 2 juni om 06.00 uur en duurt tot maandag 6 juli 07.00 uur. De weg wordt verbreed en er worden nieuwe op- en afritten aangesloten bij Pekela-Zuid. Ook worden de geluidsschermen vervangen. Het verkeer tussen Veendam en Stadskanaal wordt omgeleid via Gieten (N33 en N34). Voor de meeste weggebruikers betekent dit een extra reistijd van 20 tot 25 minuten.

Omleidingsroutes

Deze lange stremming is van grote invloed op het verkeer omdat er geen korte omleidingsroute mogelijk is. Dit betekent flink omrijden voor verkeer tussen Veendam en Stadskanaal.

Stremming omliggende wegen

Voorafgaand aan de grote stremming voert de aannemer werkzaamheden uit aan omliggende wegen. Daarom is in Nieuwe Pekela de aansluiting Kruiselwerk – Ommelanderweg – Onstwedderweg tot en met 29 mei afgesloten voor verkeer. Het is in deze periode daarom niet mogelijk om via de Ommelanderweg en de Onstwedderweg naar het Pekelder Hoofddiep te rijden.

N366

De provinciale weg N366 tussen Veendam en Ter Apel was jarenlang één van de meest onveilige wegen in de provincie Groningen. De geplande werkzaamheden in juni/juli zijn de afsluiting van een lange periode van werkzaamheden om de verkeersveiligheid op deze weg te verbeteren. Naar verwachting is de weg eind 2020 helemaal klaar.

Foto: Provincie Groningen