Het Nationaal Park Lauwersmeer krijgt drie nieuwe entrees. Op 25 mei starten de werkzaamheden voor de aanleg hiervan. Met drie kunstwerken of zogeheten ‘landmarks’ worden de grenzen van het Nationaal Park beter zichtbaar gemaakt. De kunstwerken krijgen een plek naast de belangrijkste toegangswegen naar het Nationaal Park: de provinciale weg N361 ter hoogte van de kazerne bij Lauwersoog, de Gerbrandywei bij de Hoek van de Bant en bij Dokkumer Nieuwe Zijlen tussen de kruising met de Kwelderweg en de Lorenzsluis. Naar verwachting zijn de nieuwe entrees vlak voor de zomervakantie klaar.

Academie Minerva

Voor het ontwerp van de entrees heeft de provincie studenten in hun afstudeerjaar aan Academie Minerva van de Hanzehogeschool gevraagd een ontwerp te maken. Het winnende ontwerp is van Susan van den Berg en dat wordt nu uitgevoerd. Haar kunstwerk bestaat uit een cortenstalen plaat met daarop de naam van het nationaal park met tien gebogen stalen buizen in de vorm van een opvliegende gans. Het is gebaseerd op het logo van Nationaal Park Lauwersmeer.

Rondje Lauwersmeer

De nieuwe entrees van het Nationaal Park zijn onderdeel van het project Rondje Lauwersmeer. De provincies Fryslân en Groningen, de gemeenten Noardeast Fryslân en het Hogeland en Staatsbosbeheer investeren ruim € 3 miljoen in de herinrichting van de 43 kilometer lange wandel- en fietsroute rond het Lauwersmeer, met financiering van het Waddenfonds. Hierdoor is de natuur van het Lauwersmeer straks nog beter te beleven, fietsend, wandelend of vanaf het water. De planning is dat de werkzaamheden aan het Rondje Lauwersmeer in het voorjaar van 2022 klaar zijn.

Foto: Provincie Groningen