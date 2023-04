Natuur en geschiedenis beleven langs doorfietsroute De Groene As

De provincie Drenthe lanceert samen met de provincie Groningen twee nieuwe beleefroutes voor fietsers: ‘Meanderen om de Groene As’. De routes lopen langs doorfietsroute De Groene As tussen Groningen en Assen. Eén van de routes start in Groningen, de ander in Assen. Elke route is 40 kilometer lang en ze kruisen elkaar bij De Punt. Voor de routes haalde filmmaker Anke Teunissen verhalen op over het eeuwenoude beekdallandschap met de polders, meren en landgoederen.

Meanderen om De Groene As

Met de beleefroutes kunnen fietsers een mooie tocht maken langs hoogtepunten in de omgeving. Ze zorgen voor verbinding met de natuur en de dorpen langs de doorfietsroute. Onderweg krijgen fietsers op bijzondere plekken informatie en vertellen acht filmportretten het verhaal van de plek. Filmmaker Anke Teunissen maakt een serie filmportretten en een magazine. Volgens de filmmaker geeft het meerwaarde als je als fietser de geschiedenis kent van de omgeving waar je doorheen rijdt.

Aantrekkelijke verbinding

De provincies Groningen en Drenthe stimuleren het fietsen door een fietsnetwerk aan te leggen en te verbeteren, en door de veiligheid voor fietsers te verbeteren. Doorfietsroute De Groene As is een snelle verbinding tussen Assen en Groningen voor forenzen en scholieren en tegelijkertijd een aantrekkelijke verbinding voor recreatieve fietsers.

Downloaden

De beleefroutes zijn gemakkelijk beschikbaar via Shary.nl of in de Shary app op een smartphone of tablet. De app is ook gratis te downloaden via de app store. Zie voor alle downloads op de website van de provincie Drenthe.



Foto: Provincie Groningen