Negatief zwemadvies Hoornseplas Groningen vanwege risico op zwemmersjeuk

Voor zwemlocatie de Hoornseplas in Groningen geldt vanaf nu een negatief zwemadvies vanwege het risico op zwemmersjeuk. Er is geen blauwalg gecontstateerd. De provincie Groningen plaatst ter plekke waarschuwingsborden om bezoekers te informeren.

Wat is zwemmersjeuk?

Zwemmersjeuk uit zich in rode bulten op de huid, die erg jeuken en branderig kunnen aanvoelen. Deze bulten worden veroorzaakt door larven die u met het blote oog niet kunt zien. Deze larven zijn afkomstig van slakjes in het zwemwater. De larven proberen in de huid door te dringen, maar sterven. Door de afweerreactie van de huid ontstaat jeuk. Sommige mensen krijgen ook hoofdpijn of koorts. De huiduitslag verdwijnt vanzelf na een paar dagen. Stap na het zwemmen meteen onder de douche en droog u stevig af. Dit is altijd goed, want zo kunt u zwemmersjeuk voorkomen. Hebt u toch zwemmersjeuk of huiduitslag, meld dit dan altijd bij de GGD.

Zwemlocaties en controles

De provincie bepaalt waar de officiële zwemlocaties zijn en controleert deze plekken op hygiëne en veiligheid, zoals drijflijnen, afvalbakken en douches. De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of larven die zwemmersjeuk veroorzaken zijn geconstateerd, worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen of larven voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en wordt de website zwemwater.nl, waar per zwemlocatie bijgehouden wat de status is, bijgewerkt.

Foto: Provincie Groningen