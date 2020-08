Negenentwintig sollicitanten voor Stadskanaal

Er hebben 29 personen gesolliciteerd naar het ambt van burgemeester van de gemeente Stadskanaal. Sinds het vertrek van burgemeester Galama in 2018 wordt het burgemeestersambt in Stadskanaal waargenomen. Met ingang van 13 februari 2020 werd waarnemend burgemeester Froukje de Jonge benoemd tot wethouder in Almere. Yvonne van Mastrigt neemt het burgemeestersambt waar tot een burgemeester door de Kroon is benoemd. Die benoeming is begin 2021 voorzien.



Foto: Provincie Groningen