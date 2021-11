Next Generation Shipyards wint Groninger Ondernemingsprijs 2021

Next Generation Shipyards uit Lauwersoog is dit jaar de winnaar van de Groninger Ondernemingsprijs 2021. Op 18 november ontving directeur Albert Keizer de prijs uit handen van commissaris van de Koning René Paas. In verband met corona vond de uitreiking zonder publiek plaats. De prijsuitreiking was te volgen via een online uitzending.

Erkenning

Directeur Albert Keizer is blij met de Ondernemingsprijs. Hij ziet de prijs als een erkenning voor de medewerkers en voor de duurzame koers die het bedrijf heeft ingezet. “Ik hoop dat we met het winnen van deze titel een aantal nieuwe medewerkers in ons bedrijf mogen verwelkomen. We kunnen per direct goede vakmensen gebruiken. Maar eerst gaan we feest vieren!”

Duurzaamheid

De jury koos voornamelijk voor Next Generation Shipyards door de inzet van het bedrijf op duurzaamheid. NGS maakt vernieuwende ontwerpen en constructies en bereidt zich actief voor op de toekomstige aandrijving van schepen met waterstof. Verder prijst de jury de maatschappelijke betrokkenheid van het bedrijf en de aandacht voor de regio en de mensen. De jury ziet in Next Generation Shipyards een goede ambassadeur voor de provincie.

Jury

De jury van de Groninger Ondernemingsprijs 2021 bestond uit gedeputeerde IJzebrand Rijzebol, Dina Boonstra van de NOM, Ruth Pruim van de Commerciële Club Groningen, Paul Schreuders van XPAR Vision, Maurice de Wilde van Koopman Logistics en Eric Vos van Witec.

Terugkijken

De finale van de Groninger Ondernemingsprijs is nog terug te kijken op de website.

Foto: Provincie Groningen