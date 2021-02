Niet-essentiële winkels weer open voor ‘click en collect’

GRONINGEN – Vanaf medio februari mogen niet-essentiële winkels in Nederland weer open voor ‘click en collect’, het online bestellen en afhalen van producten.

Sinds 10 februari mogen niet-essentiële winkels in Groningen hun deuren weer openen voor het laten afhalen van hun waar. Dit houdt in dat consumenten online weer de beste aanbiedingen kunnen bestellen om die vervolgens op afspraak op te halen bij de winkel. Maanden lang hebben winkeliers gelobbyd voor een dergelijke click en collect-regeling en deze maand mocht de deur dan eindelijk weer op een kier. Maar om het funshoppen tegen te gaan is er wel een aantal voorwaarden verbonden aan het online bestellen en ophalen van producten.

Click en collect

Het click en collect-principe houdt in dat producten van niet-essentiële winkels via een webshop kunnen worden besteld en daarna in persoon worden afgehaald bij de winkel. Op deze manier kan de druk op pakketdiensten worden verlicht en tegelijkertijd drukte bij de winkels of winkelstraat worden voorkomen. Voorwaarde is daarom dat men online bestelde producten op een afgesproken tijdstip afhaalt, in alle gevallen ten minste vier uur na het plaatsen van de bestelling. Consumenten kunnen dus niet voor de deur van de winkel iets bestellen om direct mee te nemen. Retourneren is onder de huidige regels nog niet toegestaan. Winkels kunnen wel besluiten om de ruiltermijn te verlengen of ruilen per post mogelijk te maken.

Voorwaarden en handhaving

Het afhalen van bestelde producten vindt bovendien onder strikte voorwaarden plaats. Zo dienen zowel de klant als winkelier onderling te allen tijde anderhalve meter afstand te houden en zijn er met de detailhandel afspraken gemaakt over (hygiëne)maatregelen in en om de winkel. Winkeliers zijn zelf verantwoordelijk voor de handhaving hiervan en BOA’s (buitengewone opsporingsambtenaren) kunnen optreden als blijkt dat de regels niet goed genoeg worden nageleefd. In wat voor mate hier op wordt gehandhaafd verschilt per gemeente.

Ook voor contactberoepen

De click en collect-regeling geldt voor elke ondernemer die een fysieke locatie met een winkelfunctie heeft. Ook de contactberoepen, zoals kappers en schoonheidsspecialisten mogen onder dezelfde voorwaarden dus weer producten verkopen. Daarnaast zijn de bouwmarkten vanaf nu weer gelijkgesteld aan andere niet-essentiële winkels en dienen zij zich voortaan dus ook te houden aan een tijdspanne van vier uur voor het afhalen na het online bestellen. De uitzondering die al gold voor groothandels (b2b) blijft bestaan.

Nieuwe coronamaatregelen

Morgen besluit het kabinet of de maatregelen van de huidige lockdown en de avondklok worden aangepast. Naar verluid zouden de kappers en andere contactberoepen vanaf 2 maart mogelijk weer open mogen. Coronamaatregelen rondom scholen worden naar alle waarschijnlijkheid versoepeld, maar de avondklok blijft hoogstwaarschijnlijk van kracht en zou volgens Haagse bronnen zelfs nog met enkele weken worden verlengd. De nieuwe maatregelen worden morgen tijdens de persconferentie gepresenteerd door demissionair minister-president Mark Rutte (VVD) en demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge (CDA).

Foto: Skitterphoto/Pixabay