Nieuw bouwproject Havenmeester II in Blauwestad van start

BLAUWESTAD – In Blauwestad is op vrijdag 15 juli het startsein gegeven voor de bouw van woningen van het project Havenmeester II. Gedeputeerde Tjeerd van Dekken en wethouder Gert Engelkens legden in aanwezigheid van de toekomstige bewoners de eerste vloerdelen. Ook het project Berlage Singels, dat bestaat uit 31 woningen, werd gepresenteerd. Daarnaast werden er twee straatnamen onthuld: de Nessesingel en Wynedasingel.

Project Havenmeester II

Project Havenmeester II bestaat uit 15 moderne en toekomstgerichte bungalows, gelegen aan vaarwater en op loopafstand van de jachthaven en het strand. Alle voorzieningen, zoals wonen, slapen, koken en douchen bevinden zich op de begane grond. De verkoop startte een jaar geleden en dat bleek een groot succes.

Berlage Singels

Het nieuwe project Berlage Singels wordt mogelijk gemaakt door projectontwikkelaar Extenzo. Het gaat om 31 woningen in de stijl van de jaren 30, met als voorbeeld woningen in het historische centrum van Winschoten. Het gaat om vrijstaande en 2 onder 1 kap woningen waarvan de verkoop begin september van start gaat.

Verwijzingen naar Reiderland

De twee onthulde straatnamen Nessesingel en Wynedasingel maken deel uit van het Havenkwartier Midden, dat nu bouw- en woonrijp gemaakt wordt. Beide straatnamen verwijzen naar een verdronken dorp en een hoofdeling uit het voormalig gebied Reiderland. Nesse was lang geleden een dorp dat op een eiland midden in de Dollard en Wyneda is een verwijzing naar de Reiderlander hoofdeling Tidde Wyneda, de laatste bewoner van het klooster Palmar.

Over Blauwestad

Blauwestad is volop in ontwikkeling. In het totale projectgebied worden 1250 woningen gerealiseerd waarvan ongeveer de helft verkocht is. Vorig jaar zijn er 154 kavels verkocht. Dit jaar loopt de verkoop met 61 aktepasseringen naar verwachting.

Foto: Provincie Groningen