Nieuw fotoboek met luchtfoto’s Stad en Ommeland

GRONINGEN – De afgelopen tijd heeft Koos Boertjens de laatste hand gelegd aan zijn fotoboek Groningen van boven – Stad en Ommeland.

Samen met zijn partner Jannie Kroes en dochter Feikje Boertjens werkte Boertjens zeven maanden aan het fotoboek waarin Groningen van boven is gefotografeerd. De coronacrisis speelde hen daarbij in de kaart, want ze mochten niet vliegen en konden daarom geen nieuwe foto’s maken.

Boekpresentatie

De presentatie van het boek is begin augustus waarna het te koop zal zijn in de boekhandel. Het voorwoord is geschreven door burgemeester Koen Schuiling (VVD) en René Paas, commissaris van de koning in Groningen. Voor wie nieuwsgierig is kan alvast de preview bekijken.

Foto: Koos Boertjens/Groningen van Boven