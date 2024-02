Nieuw gedicht aan zijgevel provinciehuis onthuld

De Poëzievitrine is een initiatief van de provincie en Stichting Straatpoëzie Groningen. Dit is een etalage aan de zijgevel van het provinciehuis, aan de Turfsingel, waarin een geïllustreerd gedicht te zien is. De Poëzievitrine is goed te zien voor mensen die op de bus staan te wachten aan de Turfsingel of vanaf de bushalte de binnenstad in lopen.

Gedicht van Guillaume Pool

Het nieuwe gedicht in de vitrine is van de hand van Guillaume Pool (93). De uit Suriname afkomstige dichter, verteller en voordrachtskunstenaar schreef speciaal voor de Poëzievitrine een nieuw gedicht. Vera Post maakte een bijbehorende, kleurrijke illustratie.

Levendig straatbeeld

Tjeerd van Dekken: “Als provincie vinden we het belangrijk dat iedereen in aanraking kan komen met kunst en cultuur. En hoe kan dit beter dan met straatpoëzie: dit is voor iedereen toegankelijk. Poëzie vergroot de woordenschat, heeft een positieve invloed op het geheugen en prikkelt de fantasie. Bovendien fleurt het gedicht ook nog eens de muur van het provinciehuis op.”

Stichting Straatpoëzie Groningen

Stichting Straatpoëzie Groningen zet zich in voor meer poëzie in het straatbeeld in de gemeente Groningen. Gedichten in de openbare ruimte verlevendigen de omgeving en dragen bij aan de ruimtelijke kwaliteit. Eerder zorgde de stichting voor een gedicht van J.J.A. Goeverneur in Goeverneurstraat. Ook is er een bankje geplaatst aan het Van Brakelplein met een gedicht van Driek van Wissen. De stichting werkt met crowdfunding.



Gedeputeerde Tjeerd van Dekken onthult het nieuwe gedicht



Dichter Guillaume Pool draagt zijn gedicht voor

Foto: Provincie Groningen