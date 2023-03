Nieuw pontje en fietspaden bij Zuidlaardermeer

Een nieuw pontje en nieuwe fietspaden zorgen ervoor dat het Rondje Zuidlaardermeer bewaard blijft. Het pontje krijgt een nieuwe oversteekplaats op een andere plek in het Drents Diep en wordt waarschijnlijk in juni 2023 in gebruik genomen op de nieuwe plaats.

Vanaf half april kunnen inwoners weer met het pontje het Drents Diep oversteken. Dat is eerst nog met het oude pontje, maar al wel op de nieuwe plek. Er wordt druk gewerkt aan nieuwe fietspaden naar de oversteekplaats.

Duurzaam en toegankelijk

Het nieuwe pontje is duurzaam en toegankelijk voor mensen met een handicap. Het pontje is geschikt voor rolstoel, scootmobiel en duofiets. Het pontje is elektrisch. Stroom wordt opgewekt door zonnepanelen. Het pontje kan ook nog makkelijk met de hand bediend worden.

Prachtig gebied

Het fietspontje over het Drents Diep is een populair knooppunt voor veel wandelaars en fietsers. De oversteek maakt een heel wandel- of fietsrondje om het Zuidlaardermeer mogelijk. Het Zuidlaardermeer is een Natura 2000-gebied, waar bijzondere diersoorten leven. De otter en de bever leven er en zelfs de zeearend en de witwangstern hebben het Zuidlaardermeergebied gekozen om er te broeden.

Samenwerken

Veel partijen vinden het belangrijk dat het Rondje Zuidlaardermeer blijft bestaan. Zij hebben samengewerkt om het weer compleet en nog aantrekkelijker te maken. Provincie Groningen, Stichting Het Groninger Landschap, de gemeenten Groningen, Midden-Groningen en Tynaarlo, de Regio Groningen-Assen en de provincie Drenthe investeren in een nieuwe veerpont. Het waterschap Hunze en Aa’s heeft toestemming gegeven een fietspad aan te leggen over hun grond.

Foto: Provincie Groningen