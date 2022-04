Nieuwe drempel bij kruising provinciale weg N983 in Den Ham

De verkeersdrempel bij de kruising van de Sietse Veldstraweg (N983) met de Dominee Koppiusweg in Den Ham wordt vervangen. Daarom zijn beide wegen afgesloten van maandag 25 april tot en met woensdag 27 april.

Asfalt voor klinkers

De drempel op de kruising van de Sietse Veldstraweg met de Dominee Koppiusweg zorgt voor overlast bij omwonenden. De klinkerbestrating op de drempel wordt daarom vervangen door asfalt.

Stremming

Tijdens de werkzaamheden is de N983 gestremd voor al het verkeer vanaf de aansluiting met de Rondweg Aduard tot de aansluiting met de Van Swinderenweg in Saaksum. Ook de Dominee Koppiusweg is volledig gestremd. Woningen aan de Dominee Koppiusweg zijn deze periode niet te bereiken met de auto. De werkzaamheden duren tot uiterlijk woensdag 27 april 12.00 uur.

Omleidingsroute

Doorgaand verkeer tussen Aduard en Wehe-den Hoorn kan tijdens de stremming omrijden via het Aduarderdiep, Feerwerd en Saaksum.

Foto: Provincie Groningen