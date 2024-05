Nieuwe elektrische gele streekbus volgende stap naar emissievrij busvervoer

Met de komst van deze nieuwe elektrische bussen leveren OV-bureau Groningen Drenthe en Qbuzz gezamenlijk een belangrijke bijdrage in de transitie van het openbaar vervoer naar volledig zero-emissie busvervoer. Na de zomer zullen de eerste van totaal 35 Mercedes-Benz elektrische streekbussen en Q-link bussen gaan rijden in de dienstregeling. “De verduurzaming van het ov vinden wij heel belangrijk. Deze bus is het startsein voor verdergaande verduurzaming van het ov in Groningen en Drenthe”, zegt Rosalinde Hoorweg, directeur OV-bureau Groningen Drenthe.

Zero emissie openbaar vervoer

In het Bestuursakkoord Zero Emissie Busvervoer is afgesproken dat in 2030 alle bussen emissievrij moeten zijn en op groene energie moeten rijden. “Deze elektrische bussen zullen gefaseerd de nog rijdende dieselbussen vervangen. We zijn er trots op dat de concessie Groningen en Drenthe de meest duurzame concessie is van heel Nederland”, licht Johan Hamster toe.

Mobiliteit heeft veel impact op de leefbaarheid van de stad door ruimtegebruik en uitstoot. De komst van nog meer elektrische bussen in Groningen en Drenthe zal bijdragen aan het verder verbeteren van de luchtkwaliteit in Groningen en Drenthe. Deze bussen stoten namelijk geen CO₂ en geen stikstof uit. “Het idee van de nieuwe elektrische bussen is dat het openbaar vervoer met de bus schoner en op termijn goedkoper wordt. Dit draagt bij aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad en het landelijk gebied”, aldus Henk Jumelet.

Schoner, stiller, comfortabeler en luxer

De oude GADO en DVM-bussen zijn qua uitstraling de inspiratiebron voor deze elektrische eCitaro bussen van Mercedes-Benz. Alleen zijn de bussen een stuk schoner, stiller, comfortabeler en luxer. De streekbussen kenmerken zich door veel zitplaatsen en hoog comfort voor de reiziger. De bussen zijn besteld als driedeurs-uitvoering. De stadsbussen worden geleverd als vierdeurs-variant met meer staanplaatsen. Dit bevordert de doorstroming tijdens drukke momenten in de Q-link. Beide bussen hebben een lage vloer en zijn daarmee volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers en reizigers met kinderwagen.

Toekomst Zero Emissie bussen

De komst van de emissievrije bussen zorgt er ook voor dat er overal nieuwe laadinfrastructuur ingericht wordt. De stallingen en stations worden klaargemaakt voor een toekomst met zero emissie bussen. De busstalling Peizerweg Groningen is één van de modernste in Europa. Er is hier een combinatie van alle moderne energiedragers te vinden, zoals groene stoom en waterstof. Half november zal de verbouwing van de busstalling Peizerweg gereed zijn.



Foto: Provincie Groningen