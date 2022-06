Nieuwe fietsroute tussen Veendam en Pekela geopend

VEENDAM/PEKELA – Tussen Veendam, Zuidwending en Pekela is een nieuw, vrij liggend fietspad aangelegd langs de Drieborghweg bij Veendam. Het nieuwe fietspad werd op 23 juni geopend door gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk en wethouder Bert Wierenga van Veendam. Ter gelegenheid hiervan deelden zij langs de route ijsjes uit.

Scholieren en forensen

De fietsroute is een belangrijke verbinding voor scholieren en forensen, waar dagelijks gemiddeld 400 fietsers gebruik van maken. Eerder moesten fietsers hier de weg delen met auto’s, vrachtwagens en landbouwverkeer. Dat zorgde vaak voor onveilige verkeerssituaties. Onder het viaduct van de N33 is nu een wegversmalling aangebracht voor het autoverkeer; de fietsers kunnen er doorrijden.

1,2 kilometer fietspad

Het nieuwe fietspad verbindt de oostkant van Veendam met Pekela. Het laatste gedeelte van de route is 1,2 kilometer en het totaal ongeveer 6 kilometer. Het fietspad ligt grotendeels buiten de bebouwde kom, is 2,5 meter breed en gescheiden van de rijbaan voor het overige verkeer. De aanleg van het nieuwe fietspad kostte in totaal ruim een half miljoen euro. De provincie Groningen droeg hier ruim drie ton aan subsidies bij en de gemeente Veendam ruim twee ton.

Foto: Provincie Groningen