Nieuwe leden Provinciale Staten geïnstalleerd

De nieuwe termijn voor Provinciale Staten is begonnen. Op woensdagochtend 29 maart werden in de Statenzaal van het provinciehuis de volksvertegenwoordigers die op 15 maart werden verkozen, geïnstalleerd. Commissaris van de Koning René Paas heette hen welkom, waarna de eed werd afgelegd. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk welke personen per partij een zetel hebben geaccepteerd en plaatsnemen in de Provinciale Staten. Op 30 mei kiezen zij de leden van de Eerste Kamer.

Benieuwd naar alle Provinciale Statenleden? Kijk op de overzichtspagina. Hieronder de zetelverdeling in Provinciale Staten.

Partij 2019 2023 GroenLinks 6 5 PvdA 5 5 Forum voor Democratie 5 1 ChristenUnie 4 3 SP 4 2 VVD 4 2 CDA 3 2 Groninger Belang 3 3 D66 3 2 PVV 2 2 Partij voor het Noorden 2 1 Partij voor de Dieren 1 2 50PLUS 1 0 BBB 12 Belang van Nederland 0 Volt 1 SGP 0 Jezus Leeft 0 JA21 0

Foto: Provincie Groningen