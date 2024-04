Nieuwe openstelling Maatwerkregeling

Meerdere keren open

De Maatwerkregeling staat vanaf 15 april om 9:00 uur open voor nieuwe aanvragen. Met de nieuwe openstelling is ook een nieuw aanvraagformulier vastgesteld dat vanaf deze datum beschikbaar is. De Maatwerkregeling wordt meerdere keren per jaar opengesteld; na deze ronde volgen dus meer openstellingen. Agrariërs die nu nog niet zo ver zijn om een aanvraag in te dienen, kunnen dat een volgende keer doen.

Maatwerk

Met de subsidie kunnen agrariërs in het aardbevingsgebied, die te maken hebben met schadeafhandeling en/of versterkingsoperatie, de ontwikkeling van hun bedrijf weer in gang zetten. De subsidie is te benutten voor de specifieke situatie van de aanvrager. Daarbij wordt aanvullend gekeken of er schade is aan mest-, melk- of koelkelders, of het om een karakteristiek pand gaat, of funderingsproblematiek speelt en of geïnvesteerd wordt in asbestverwijdering of verduurzaming.

Gezamenlijk programma

Het Agroprogramma is een gezamenlijk programma van de agrarische sector, de aardbevingsgemeenten (Eemsdelta, Het Hogeland, Groningen, Midden-Groningen, Oldambt), het Rijk (ministeries van LNV en EZK) en de provincie Groningen. In totaal is er 240 miljoen euro beschikbaar voor het Agroprogramma, waar het grootste deel bestemd is voor de Maatwerkregeling. In deze ronde is er 17 miljoen euro aan subsidie beschikbaar.

Informatie en aanvragen

Het aanvragen van subsidie kan vanaf 15 april (9:00 uur) op onze website.

Foto: Provincie Groningen