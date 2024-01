Nieuwe provincietruck rijdt volledig op groene waterstof

Groen waterstof

Een waterstofvrachtwagen werkt voor het grootste deel hetzelfde als een vrachtwagen op elektriciteit. Met een grote brandstofcel wordt de waterstof omgezet in elektriciteit. Daar worden de accu’s mee geladen. De vrachtwagen kan zo’n 400 kilometer rijden op een volle tank. Tanken kan onder meer in Groningen, Delfzijl, Assen en Emmen. De stroom van de vrachtwagen komt van een zonneveld dat speciaal is gebouwd voor waterstof. Daarmee is de waterstof 100% groen.

Een stuk groter

Chauffeur Geert Liewes van de provincie wordt straks degene die het meeste in de vrachtwagen gaat rijden. „Deze vrachtwagen heeft veel mogelijkheden en is een stuk groter dan die we nu hebben. Met de vaste kraan kunnen we laden, lossen en hijsen. We gebruiken de vrachtwagen vooral om grond en afval te vervoeren. Daarnaast zetten we hem in voor rijdende wegafzettingen maar ook om bomen en takken op te ruimen na stormschade.”

Zuinig rijden

Holthausen Clean Technology uit Hoogezand heeft de vrachtwagen omgebouwd naar een waterstofinstallatie. Op dit moment zijn ze met de laatste werkzaamheden bezig. Het is de bedoeling dat Geert vanaf maart met de nieuwe vrachtwagen door de provincie rijdt. „Het wordt natuurlijk wel even wennen, van schakelen op diesel naar een automaat op waterstof. Maar ik zie vooral de voordelen. Deze vrachtwagen is een stuk stiller en je zit niet de hele dag in de damp van uitlaatgassen. Nu ik niet meer hoef te schakelen heb ik minder last van mijn schouder. En door zuinig te rijden kan ik gratis energie opwekken.”

Foto: Provincie Groningen