Nieuwe regeling voor onderhoud karakteristieke panden en monumenten

Vanaf maandag 18 januari kunnen eigenaren van karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten in het aardbevingsgebied subsidie aanvragen. De eigenaren kunnen de subsidie gebruiken voor een reguliere onderhoudsbeurt aan hun pand. In totaal is er € 4 miljoen beschikbaar.

Regulier onderhoud

Met de nieuwe regeling wil de provincie eigenaren stimuleren om tijdig regulier onderhoud te plegen aan hun pand. Zo kan achterstallig onderhoud worden voorkomen. Onderhoud aan een karakteristiek pand of gemeentelijk monument is prijzig door de hogere eisen op gebied van architectuur, materiaalgebruik en detaillering. De subsidie kan onder andere worden gebruikt voor schilder- of voegwerk aan de buitenkant van het pand of herstel van dakbedekking, goten of de schoorsteen.

Voor wie

De regeling staat open voor particuliere eigenaren van een karakteristiek pand of gemeentelijke monument in een aardbevingsgemeente. Voor karakteristieke panden geldt dat deze zijn vastgelegd in een vastgesteld bestemmingsplan van de gemeente. Voor aardbevingsgemeenten hanteert de provincie de gemeentegrenzen uit 2018. Dit waren de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum. De gemeente Oldambt is later ook toegevoegd.

Kosten

De hoogte van de subsidie is 50% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 10.000. Voor boerderijen met een agrarische of industriële bestemming is de hoogte van de subsidie 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 20.000. Onderhoudskosten lager dan € 2.500 komen niet voor subsidie in aanmerking.

Erfgoedprogramma

De nieuwe regeling, Regulier onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten Groningen (afgekort subsidieregeling SOK), is opgesteld naar aanleiding van het Erfgoedprogramma 2020-2023 ( PDF-bestand, 3 MB). De regeling wordt mede gefinancierd door Nationaal Programma Groningen.

Meer informatie

De subsidieaanvraag kan vanaf maandag 18 januari worden ingediend. Op deze pagina valt meer te lezen over de regeling, voorwaarden en het aanvraagformulier.

Foto: Provincie Groningen