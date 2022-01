Nieuwe vogelkijkhut bij Zoutkamperplaat krijgt vorm

Bij de Zoutkamperplaat in Nationaal Park Lauwersmeer wordt een nieuw hemelplatform gebouwd. Dat is een uitkijktoren van waaruit bezoekers vogels en sterren kunnen kijken. Het hemelplatform wordt gebouwd tegelijkertijd met de aanleg van een fietspad. Deze voorzieningen moeten ervoor zorgen dat nog meer toeristen het Nationaal Park Lauwersmeer bezoeken. In maart moet het hemelplatform klaar zijn.

Sterren kijken

In het Nationaal Park Lauwersmeer komen meer dan 100 vogels voor. Sinds oktober 2016 heeft het gebied het predicaat Dark Sky Park. Dat is een gebied waar de duisternis behouden blijft en waar bezoekers ‘s nachts de duisternis en de sterrenhemel kunnen ervaren. Vanuit het nieuwe hemelplatform kunnen bezoekers van het gebied liggend de sterren bekijken. Op dit moment staan er al twee hemelplatforms aan het Lauwersmeer: Achter de Zwarten en bij de Vlinderbalg.

Rondje Lauwersmeer

De aanleg van het fietspad en het hemelplatform bij de Zoutkamperplaat zijn onderdeel van het Rondje Lauwersmeer. De provincies Groningen en Fryslân, de gemeenten Noardeast Fryslân en Het Hogeland en Staatsbosbeheer investeren hier ruim € 3 miljoen in. Het Rondje Lauwersmeer is een 43 kilometer lange wandel- en fietsroute rond het Lauwersmeer. Dit gebeurt met financiering van het Waddenfonds. Met de verbeteringen aan de route is de natuur van het Lauwersmeer straks nog beter te beleven.

Foto: Provincie Groningen