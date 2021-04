Medewerkers van de provincie Groningen werken daar over het algemeen met veel plezier. Bij onderzoeken komt de provincie steeds als een goede werkgever uit de bus. Op de nieuwe website Werken bij de provincie Groningen laten medewerkers van de provincie zien waarom ze het zo naar hun zin hebben bij hun werkgever en roepen ze werkzoekenden op te solliciteren.

Potentiële collega’s

De arbeidsmarkt wordt steeds krapper en daarom moeten we als organisatie steeds meer ons best doen om sollicitanten binnen te halen, vooral op vakgebieden als ICT en techniek. Op www.werkenbijprovinciegroningen.nl ervaren potentiële nieuwe collega’s de werksfeer bij de provincie en vinden ze informatie over vacatures, stages en traineeships. Verder kunnen ze lezen over vernieuwende projecten, arbeidsvoorwaarden en de toekomstige werkplek.



Foto: Provincie Groningen