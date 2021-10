Nog tot 9 oktober voordelig op de hubfiets vanaf Hub P+R Hoogkerk

Reizigers bij de hub P+R Hoogkerk kunnen van 9 september tot en met 9 oktober voordelig gebruikmaken van een hubfiets. Deze elektrische fiets kunnen mensen tegen betaling gebruiken voor een retourrit van en naar de hub P+R. In september maken ‘hubfietsers’ bovendien automatisch kans op een maand lang gratis gebruikmaken van een hubfiets.



(foto: Aniek Wessel)

Korting

Normaal kost een hubfiets lenen twee euro per uur, met een maximum van twaalf euro per dag. Vanaf 9 september krijgen reizigers vijftig procent korting: één euro per uur, maximaal zes euro per dag.

Proefrit

Om de start van deze kortingsactie extra onder de aandacht te brengen, organiseerde Deelfiets Nederland, de aanbieder van hubfietsen, op 9 september een actie bij de P+R Hoogkerk. Medewerkers gaven uitleg over de hubfietsen en de kortingsactie. Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk, wethouder Philip Broeksma van de gemeente Groningen en directeur Wilko Huyink van Groningen Bereikbaar waren hierbij aanwezig en maakten een proefrit op een hubfiets.

Over de hubfiets

De hubfietsen staan op de hub P+R Hoogkerk in een overdekte fietsenstalling en worden daar automatisch opgeladen. Reizigers kunnen een hubfiets via de app Deelfiets Nederland vanaf vijftien minuten voor gebruik reserveren en bij aankomst ontgrendelen. Reserveren is niet verplicht. Ook bedrijven kunnen gebruikmaken van de hubfietsen. Voor hen bestaat een zakelijk abonnement.

Autoverkeer in stad beperken

P+R Hoogkerk is een van de ruim vijftig ‘hubs’ in Groningen en Drenthe. Een hub is een plek waar je kunt overstappen van het ene op het andere vervoermiddel en waar je gebruik kunt maken van allerlei extra voorzieningen. De fietsen op de hub in Hoogkerk zorgen voor minder autoverkeer in de stad en geven de reiziger een alternatief om naar de stad te gaan.

Hubprogramma

De 24 hubfietsen staan sinds begin dit jaar op de hub in Hoogkerk. Het hubprogramma werkt hierbij samen met de provincie Groningen, de gemeente Groningen en Groningen Bereikbaar. Als de fietsen goed gebruikt worden, bieden de provincies Groningen en Drenthe ze in de toekomst op meer hubs in de provincies aan.

Foto: Provincie Groningen