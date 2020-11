Nog tot eind dit jaar subsidie beschikbaar voor coronamaatregelen

Bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties kunnen nog tot eind 2020 een aanvraag doen voor de anderhalvemeterregeling van de provincie Groningen. De subsidie is bedoeld voor verenigingen en organisaties die aanpassingen moeten doen voor coronamaatregelen, zoals desinfectiepalen, een online betaalsysteem of spatschermen. Ook moet er soms een architect of aannemer ingehuurd worden om de inrichting aan te passen. Kleine winkels en bedrijven, sportverenigingen, musea, dorps- en wijkcentra, kerken en welzijnsorganisaties kunnen een beroep doen op de subsidie.

Nog 1 miljoen beschikbaar

Sinds de start van de campagne zijn 54 nieuwe aanvragen binnengekomen. In totaal is nu € 215.000 subsidie verstrekt. Er is nog ruim € 1 miljoen beschikbaar, waar winkels, bedrijven, sportverenigingen, maatschappelijke en culturele organisaties uit de provincie Groningen snel gebruik van kunnen maken. De provincie Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) zijn een promotiecampagne begonnen om de subsidie nog beter onder de aandacht te brengen. Subsidie aanvragen kan nog tot en met 31 december 2020.

Helft kosten vergoed

Met behulp van de 1,5-meterregeling kunnen organisaties de helft van de gemaakte kosten vergoed krijgen. Met deze tegemoetkoming ondersteunt de provincie Groningen organisaties met minder dan vijftig werknemers in de anderhalvemetereconomie. De subsidie bedraagt minimaal 500 en maximaal € 2.500 euro. Dat betekent dat de investering in de coronamaatregelen minimaal € 1.000 moet bedragen.

Aanvragen

Aanvragen van subsidie kan via de website van SNN.



Foto: Provincie Groningen