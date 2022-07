Noordelijke maritieme sector gaat 'groene' schepen ontwikkelen

De maritieme sector in Noord-Nederland gaat alle kennis en kunde bundelen om de technologische stap te maken naar schone, ‘groene’ scheepvaart en gedigitaliseerde scheepsbouw. Een samenwerkingsverband van 21 rederijen, scheepswerven, toeleveranciers, laboratoria, hogescholen en de Rijksuniversiteit Groningen ontvangt hiervoor een subsidie van € 1,4 miljoen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Gedeputeerde IJzebrand Rijzebol overhandigde woensdag 13 juli een cheque aan de initiatiefnemers van het innovatieproject.

Voorop lopen

De zogeheten ‘Green Maritime Coalition’, opgericht op initiatief van de Groninger Maritime Board en Conoship International, wil voorop lopen in de overstap naar grootschalige emissieloze scheepsbouw en scheepvaart. Hierbij worden technieken gebruikt zoals digitalisering, het afvangen van CO 2 aan boord en de inzet van robots tijdens bouwprocessen. Rijzebol is verheugd over het project en spreekt van een ‘unieke samenwerking’. ‘Op deze manier kan de maritieme sector zich ontwikkelen tot een banenmotor’, aldus de gedeputeerde.

Foto: Provincie Groningen