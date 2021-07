Noordelijke provincies geven subsidie aan vernieuwende plannen van ondernemers

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe stellen een nieuwe subsidie beschikbaar voor vernieuwende plannen en initiatieven van ondernemers, bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Nederland: Open Innovatiekans Noord-Nederland. Het geld is bedoeld voor plannen op het gebied van circulaire economie, duurzame energie, gezondheid en digitalisering. De subsidie komt voort uit de nieuwe Regionale Innovatie Strategie, de RIS 3.

Kansen voor de toekomst

De Europese Unie is een groot economisch herstelprogramma gestart als reactie op de coronapandemie, ‘Next Generation EU‘. Onderdeel van dit programma is het REACT-EU Fonds. Met het subsidiebudget uit dit Fonds stimuleert de Europese Unie een duurzaam, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. Tegelijkertijd wil Europa blijven werken aan het ontwikkelen van kansen voor de toekomst. Open Innovatiekans Noord-Nederland is hier onderdeel van.

Regionale Innovatie Strategie

De basis voor de inzet van de Europese subsidiefondsen REACT-EU en EFRO is de Regionale Innovatie Strategie (RIS3) van de drie noordelijke provincies. Met de RIS3 werkt Noord-Nederland aan een open en creatief innovatieklimaat, dat gericht is op het benutten van kansen, die bijdragen aan de brede welvaart in Noord-Nederland. Het gaat daarbij om de thema’s circulaire economie, duurzame energie, gezondheid en digitalisering.

Aanvragen

De subsidie is vanaf 21 juni aan te vragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De subsidie loopt tot 13 september 2021.

Foto: Provincie Groningen