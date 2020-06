Nu ook subsidie voor restauratie groene rijksmonumenten

Monumentale tuinen, parken, begraafplaatsen en andere groene rijksmonumenten in onze provincie komen vanaf 21 juli in aanmerking voor subsidie. Deze monumenten zijn toegevoegd aan de bestaande regeling Groot onderhoud en restauratie Rijksmonumenten (GRRG 2020). De provincie stelt voor groene monumenten € 500.000 beschikbaar, naast de € 3,5 miljoen voor gebouwd erfgoed in aardbevingsgemeenten en € 800.000 voor de overige gemeenten.

Beschermd

In onze provincie liggen veel beschermde groene rijksmonumenten, zoals tuinen en parken. Ze worden beschermd vanwege hun ouderdom, het materiaalgebruik, de bouwtechniek die gebruikt is of de eenheid tussen gebouw en groen.

Erfgoedprogramma

Het Erfgoedprogramma 2020-2023 ( PDF-bestand, 3 MB) is vernieuwd. Onder andere nieuw is het opnemen van groene rijksmonumenten in de GRRG 2020. Doel van het Erfgoedprogramma is het behoud van het unieke Groningse erfgoed. Daarnaast stimuleert het programma hergebruik en verduurzaming in de aardbevingsgemeenten.

Budget

Voor de tweede ronde van de GRRG 2020 is in totaal € 4,8 miljoen beschikbaar. Het grootste deel daarvan is bestemd voor gebouwd erfgoed in de aardbevingsgemeenten (€ 3,5 miljoen). Hieronder vallen de (voormalige) gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum en Oldambt. Voor de overige gemeenten is € 800.000 beschikbaar. Voor groene rijksmonumenten € 500.000. Aanvragen kan van 21 juli tot en met 14 oktober 2020.

RORG 2020

Ook heeft de provincie de subsidieregeling RORG 2020 vastgesteld. Deze regeling voor regulier onderhoud is voor eigenaren van een rijksmonument met woonfunctie in het aardbevingsgebied. Hiervoor kan vanaf 1 juli tot het eind van dit jaar subsidie aangevraagd worden. In totaal is hier € 850.000 beschikbaar.

Budget

Beide regelingen voor rijksmonumenten worden uitgevoerd door de provincie Groningen. Het budget is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de provincie.

Foto: Provincie Groningen