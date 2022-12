Oeuvreprijs voor oud-topsporters 

Oud-topsporters Henk Grol en Roel Boomstra hebben de oeuvreprijs van de provincie gekregen. Ze ontvangen de prijs omdat ze tijdens hun loopbaan veel hebben betekend voor Groningen. Grol en Boomstra ontvingen de prijs tijdens het Sportgala Groningen van sportgedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk.

Henk Grol

Oud-judoka Henk Grol is geboren in Veendam. In zijn carrière won Grol twee keer brons op de Olympische Spelen, drie keer zilver op een wereldkampioenschap en drie keer goud op een Europees Kampioenschap. Door zijn prestaties, inzet en karakter is Grol een voorbeeld voor de (Groningse) jeugd. Hij heeft nog steeds een grote uitstraling naar Groningen en heeft zich op een positieve wijze ingezet voor de sport. Grol stopte in 2021 met topsport.

Roel Boomstra

Dammer Roel Boomstra verhuisde in zijn studietijd naar Groningen. Hij begon op achtjarige leeftijd met dammen. De internationaal grootmeester dammen won drie wereldkampioenschappen en een Europese titel. Aan het eind van dit jaar stopt Boomstra als professioneel dammer. Boomstra heeft zich op een positieve wijze ingezet voor de damsport in Groningen. Met zijn uitzonderlijke prestaties op jonge leeftijd (hij is nu 29 jaar) wist Boomstra een relatief onbekende sport populair te maken.

Sportgala Groningen

De oeuvreprijzen werden maandag 12 december uitgereikt tijdens het Sportgala Groningen. Hier werd ook de prijs uitgereikt voor sporttalent, sporter aangepast sport, sportprijs Groningen, sportploeg en sporter. Gräper-van Koolwijk reikte de prijs voor aangepaste sporter uit aan handbikester Melanie Helweg.

Oeuvreprijs

De oeuvreprijs wordt incidenteel uitgereikt aan topsporters die via hun sport een grote bijdrage hebben geleverd aan de Groningse sport. In mei van dit jaar kreeg Ranomi Kromowidjojo dezelfde prijs voor haar succesvolle loopbaan.

Foto: Provincie Groningen