Onderhoud aan asfalt en bruggen tussen Niezijl en Noordhorn

Tussen maandag 12 oktober en vrijdag 16 oktober werkt de provincie op verschillende plekken aan de provinciale weg N355 tussen Niezijl en Noordhorn. Er vindt dan onderhoud plaats aan gedeelten van het asfalt, bruggen en fietspaden.

Stremming N355

De fietspaden tussen Niezijl en Noordhorn krijgen nieuw asfalt. Ook het asfalt van een gedeelte van de rijbaan wordt vervangen. Hierdoor is de N355 tussen Niezijl en Noordhorn gestremd van maandag 12 oktober tot en met vrijdag 16 oktober. Fietsers kunnen tijdens de stremming gebruik maken van de hoofdrijbaan.

Onderhoud bruggen

De bruggen over het Hoerediep en het Niezijlsterdiep bij Niezijl krijgen een onderhoudsbeurt. De bruggen worden schoongemaakt en de brugleuningen krijgen een nieuwe verflaag. De werkzaamheden zijn begonnen op 5 oktober en duren tot en met 30 oktober. Bij gunstige weersomstandigheden is het werk mogelijk eerder klaar. Om veilig te kunnen werken is steeds één rijbaan afgezet. Verkeer moet rekening houden met hinder.

Meer werkzaamheden

Ook op andere plekken wordt gewerkt. Op donderdag 15 oktober en vrijdag 16 oktober vinden er werkzaamheden plaats ter hoogte van de tunnel bij Noordhorn en de Hoge Brug over het Van Starkenborghkanaal. Op beide dagen is één rijstrook afgezet en zijn er verkeersregelaars om het verkeer te begeleiden.

Foto: Provincie Groningen