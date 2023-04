Onderhoudswerkzaamheden Eexterbrug in Scheemda uitgesteld

De eerder aangekondigde werkzaamheden aan de Eexterbrug in Scheemda worden uitgesteld tot september 2023. Bij recente inspecties zijn zwaluwen en zwaluwnesten onder de brug aangetroffen. Het onderhoud, dat was gepland in mei en juni, wordt daarom uitgesteld tot na het broedseizoen.

Slochterbrug Sappemeer

De aangekondigde werkzaamheden aan de Slochterbrug in Sappemeer gaan wel door. De brug over het Winschoterdiep krijgt vanaf maandag 1 mei een opknapbeurt. De brug wordt grondig schoongemaakt en krijgt een nieuwe verflaag. Ook voeren we reparaties uit aan het asfalt en beton.

Stremming en omleiding

De Slochterbrug is tot en met 9 juni gestremd voor al het gemotoriseerde verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen de brug wel blijven gebruiken. Voor de scheepvaart worden de bruggen eenmaal per uur bediend. Verkeer in Sappemeer kan tijdens de stremming van de Slochterbrug omrijden via de Noordbroeksterbrug in Sappemeer.

Foto: Provincie Groningen