Onderwijsprijs naar Brederoschool en CSG Augustinus

GRONINGEN – Leerlingen van de Brederoschool en Christelijke Scholengemeenschap (CSG) Augustinus hebben op vrijdag 4 maart 2022 de Onderwijsprijs Groningen ontvangen uit handen van gedeputeerde Tjeerd van Dekken. De Brederoschool (Groningen) kreeg de prijs in de categorie primair onderwijs voor het project ‘buitenlokaal’, dat ruimte biedt aan verschillende buitenactiviteiten voor leerlingen. CSG Augustinus (Groningen) gooide in de categorie voortgezet onderwijs hoge ogen met een project waarbij leerlingen reflecteren op de situatie van dak- en thuislozen.

Brederoschool

In het kader van talentontwikkeling en kansengelijkheid wil de Brederoschool een breed onderwijsaanbod bieden. Onder het motto ‘slecht weer bestaat niet, maar slechte kleding wel’, worden er buitenlessen gegeven. In de lessen wordt veel zelf ontdekt en geëxperimenteerd. Leerlingen zuiveren water, maken vuur, bouwen hutten, maar doen ook onderzoek naar wat voor planten en dieren er leven in de schoolomgeving. Ze plaatsen bijvoorbeeld camera’s, creëren eetplekjes en kijken of er planten zijn die je kunt eten of gebruiken voor een gerecht.

CSG Augustinus

Leerlingen van CSG Augustinus hebben zich op allerlei manier verdiept in de wereld van dak- en thuislozen, door een roman te lezen over het thema, workshops poëzie te volgen en columns, gedichten en interviews te maken, die in de straatkrant zijn gepubliceerd. Alle ervaringen zijn verwerkt in het eindproduct: een reflectieverslag. Met het project wil het CSG Augustinus leerlingen laten zien dat er veel vooroordelen heersen over daklozen en dat iedereen dakloos kan worden.

Nationale Onderwijsprijs

Met de Nationale Onderwijsprijs vraagt Stichting Nationale Onderwijsweek aandacht voor het onderwijs. Bijzondere projecten worden in de schijnwerpers gezet. Zo laat de organisatie zien hoe veelzijdig het Nederlandse onderwijs is en met hoeveel inzet en enthousiasme er wordt gewerkt. De feestelijke ontknoping, waarbij alle provinciale winnaars uit primair en voortgezet onderwijs aanwezig zijn, vindt plaats tijdens de landelijke finale in maart 2022.

Foto: Provincie Groningen