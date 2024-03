Onderzoek brengt verkeersknelpunten westelijk deel Stad in beeld

Van knelpunten naar oplossingen

De knelpuntenkaart brengt knelpunten voor fietsers, voetgangers, ov-reizigers en autoverkeer in beeld. Op basis van de gesignaleerde knelpunten gaan de drie overheden dit voorjaar samen met Sweco op zoek naar oplossingen voor de bereikbaarheid van het gebied. In juni houden zij daarvoor een informatiebijeenkomst. Datum en plaats worden nog bekendgemaakt.

Ook N355 en rotonde Hoogkerk zijn knelpunten

Het onderzoek laat zien dat ook de doorstroming op de N355 tussen Groningen en Aduard onder druk komt te staan, vooral ter hoogte van de wijk Reitdiep. Twee andere knelpunten zijn de rotondes bij Hoogkerk en het Hoendiep. Ook in de wijk Vinkhuizen ontstaan knelpunten, onder meer door sluipverkeer.

Knelpuntenkaart

De drie overheden hebben over die knelpunten de afgelopen maanden al gesproken met buurt- en wijkorganisaties en bedrijven, het waterschap en buurgemeenten. De knelpuntenkaart is online beschikbaar op de website www.ringwestverbindt.nl. Ontbrekende knelpunten kunnen via Stem van Groningen worden aangegeven. Die worden dan nog toegevoegd aan het overzicht.

Vervolg

In november 2024 maken Rijk, provincie en gemeente afspraken over de aanpak van de knelpunten in de Westflank van Groningen. Dan verdelen zij ook het beschikbare geld. Het Rijk heeft hiervoor een bedrag van 82 miljoen gereserveerd. Dat geld is opgenomen in het Meerjarenprogramma Investeringsprogramma Ruimte en Transport (MIRT).

Foto: Provincie Groningen