Onderzoek naar directe trein tussen Groningen en Bremen

Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden voor een directe treindienst tussen Groningen en Bremen. Dat hebben de leden van de Nederlands-Duitse Wunderline-stuurgroep met elkaar afgesproken. De directe trein moet aansluiten op het trans-Europese treinnetwerk, een nieuw Europees plan om landen per spoor beter met elkaar te verbinden. Voor Duitse en Nederlandse reizigers wordt het dan gemakkelijker om per trein naar Scandinavië, Brussel, Parijs en Londen te reizen.

Directe trein

Het onderzoek naar een directe trein is de laatste openstaande afspraak uit de samenwerkingsovereenkomst Wunderline uit 2019. Binnen het Wunderline-project werken Nederlandse en Duitse overheden en treinorganisaties samen aan de verbetering van de spoorlijn tussen Groningen en Bremen. De komende tijd onderzoekt de stuurgroep of en in welke vorm een directe treinverbinding haalbaar is. De eerste resultaten van het onderzoek zijn hopelijk in 2023 beschikbaar.

Europese financiering

De Europese Commissie ziet de Wunderline als Europees voorbeeldproject en moedigt de partners aan om na te denken over de toekomst van het project. Het onderzoek naar een directe trein is een eerste stap. Hiervoor willen de partners gebruikmaken van Europese financiering.

Sneller en comfortabeler

Naast het onderzoek naar een directe treinverbinding werken de Wunderline-partners ook aan de nodige spoorwerkzaamheden om de Wunderline in 2024 te laten rijden. Dan moet ook de nieuwe Friesenbrücke bij Weener klaar zijn. Uiteindelijk kunnen reizigers hierdoor twintig minuten sneller en comfortabeler tussen Groningen en Bremen reizen.

Foto: Provincie Groningen