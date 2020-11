Onderzoek naar productie van plastic uit suiker

Hoe kunnen we op een handige manier bioplastic maken uit suiker, zodat de prijs

vergelijkbaar wordt met die van plastic uit aardolie? Daar doen de Rijksuniversiteit Groningen en verschillende bedrijven en kennisinstellingen de komende drie jaar onderzoek naar. De provincie Groningen, provincie Drenthe en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland dragen bijna € 1,2 miljoen bij aan dit onderzoek. Daarvan is ruim € 900.000 Europese subsidie (EFRO).

(Foto: Diepzeekonijn)

Nieuwe banen

Als uit het onderzoek blijkt dat kunststof uit suiker voor hetzelfde geld geproduceerd kan worden als kunststof uit fossiele brandstoffen, is dat goed nieuws voor het milieu en de noordelijke economie. Het project kan eraan bijdragen dat de industrie duurzamer wordt en de overgang naar een circulaire economie versnellen. Ook zorgt het voor nieuwe werkgelegenheid in Groningen en Drenthe. Als het project een succes is, kan dit daarna 60 tot 85 nieuwe banen opleveren.

Eenvoudiger proces

Microbiologie en chemie zijn belangrijke onderdelen van het onderzoek. De onderzoekers ontwikkelen een nieuwe methode om de suiker uit suikerbieten te gebruiken voor groene chemie. Bij dit vergistingsproces is geen zuurstof nodig en dat maakt het proces eenvoudiger en goedkoper.

Groene chemie

Het doel van het onderzoek is dat noordelijke bedrijven in de toekomst kunststof op basis van planten kunnen produceren. Dit bioplastic kan op allerlei manieren gebruikt worden, zoals in de verpakkingsindustrie. Daarmee willen onderzoekers en ondernemers een netwerk in de groene chemie opbouwen, dat begint bij de teelt van suikerbieten en eindigt in hoogwaardige toepassingen van kunststof, zoals de productie van garens bij bedrijven als Senbis en Teijin.

Kansen voor noordelijke economie

Aan het onderzoek werken de RUG, Hanzehogeschool, Wageningen Universiteit en Research en verschillende noordelijke bedrijven zoals Cosun, Teijin, Senbis, Bioclear Earth en Sanovations mee. Voor industriële bedrijven als Teijin en Senbis heeft het project meerwaarde als blijkt dat de overstap op biokunststof voor de productie van garens economisch interessant is. Voor Cosun en alle aangesloten akkerbouwers kan het onderzoek leiden tot een nieuwe en hoogwaardige toepassing van suikerbieten. Nog interessanter is dit onderzoeksproject voor de noordelijke economie als blijkt dat het huidige milieuvervuilende polyethyleen vervangen kan worden door bioplastic.

Foto: Provincie Groningen