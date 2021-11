Onderzoek naar schone drinkwaterbronnen

De provincie en Waterbedrijf Groningen doen onderzoek naar schoon drinkwater. 1200 geselecteerde adressen hebben een brief ontvangen met een link naar een vragenlijst. Ontvangers van de brief kunnen de enquête tot 6 december invullen.

Schoon drinkwater

De provincie werkt met Waterbedrijf Groningen samen om iedereen in onze provincie van voldoende en schoon drinkwater te voorzien. In Groningen wordt het drinkwater voor een belangrijk deel gemaakt van grondwater. Dat gebeurt achter de schermen, met de grootste zorgvuldigheid. Omdat we het belangrijk vinden om inwoners bij het thema drinkwater te betrekken, doen we een onderzoek naar hoe dit onderwerp leeft.

Resultaat

In het voorjaar maken we de onderzoekgegevens bekend en laten we weten wat we met de uitkomsten doen.

Foto: Provincie Groningen