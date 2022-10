Onderzoek: wat vinden Groningers van winkelen in de provincie?

Waar doen Groningers hun inkopen en hoe tevreden zijn ze over het winkelaanbod en de bijbehorende voorzieningen, zoals parkeermogelijkheden? Dat moet duidelijk worden uit het onderzoek naar het winkelgedrag van Groningers, dat de provincie deze maand laat uitvoeren. Daarvoor zullen in de hele provincie enquêtes worden afgenomen onder inwoners. Met de resultaten van het onderzoek kunnen gemeenten en ondernemers aan de slag en inspelen op de wensen van de Groningse consument. Een passend winkelaanbod is van belang voor leefbare en vitale dorpen en steden.

Deelname

Het onderzoek start in de week van 3 oktober. Inwoners ontvangen een uitnodiging in hun brievenbus om deel te nemen aan het onderzoek. De huishoudens zijn willekeurig (volgens een steekproef) geselecteerd. Deelnemen kan door online de vragenlijst in te vullen. Dit kan tot en met 31 oktober 2022. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel willen meedoen, kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag.

Uitvoering

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau BRDG in samenwerking met I&O Research. In 2016 is er voor het laatst een koopstromenonderzoek uitgevoerd in de provincie. Meer informatie over het onderzoek is te vinden via www.koopstromen.nl. Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek. Mailen kan naar info@koopstromen.nl.

Foto: Provincie Groningen