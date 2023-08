Ontdek Overijssel tijdens avontuurlijke bedrijfsuitjes

GRONINGEN – In het dagelijkse kantoorleven kan de routine soms zwaar wegen. Maar een bedrijfsfeest biedt de kans om uit te breken en samen met je collega’s nieuwe energie op te doen. En waar beter te ontspannen en te genieten dan in de prachtige omgeving van Overijssel, buiten de Groningse provinciegrenzen? Doorbreek de sleur en werk aan teambuilding tijdens spannende en avontuurlijke activiteiten buiten jullie kantoormuren, bijvoorbeeld met een bedrijfsfeest bij Het Schwarzwald. Welke avontuurlijke bedrijfsuitjes zijn er zoal te doen in Overijssel?

Escape room: Spanning en samenwerking

Ontsnap aan de alledaagse kantoorwerkzaamheden en leer je collega’s pas écht kennen in de escape room! Dit is een interactief en uitdagend spel waarbij de spelers fysieke puzzels, raadsels en aanwijzingen moeten oplossen om uit een afgesloten ruimte te ontsnappen binnen een bepaalde tijdslimiet. Kies uit thema’s als Wild West, WOII en Maffia en werk samen om puzzels op te lossen en aanwijzingen te vinden. Spanning en teamwork staan centraal in dit ontsnappingsavontuur.

Groen toeren door de Sallandse Heuvelrug

Stel je voor: e-chopper rijden in de mooie bosrijke omgeving van Overijssel, weg van het dagelijkse kantoorlawaai. In het hart van Schwarzwalder bos in Overijssel, maak je een ontspannen tocht langs adembenemende bossen en heidevelden. Neem je collega’s mee en geniet van een rit zonder uitstoot of stress. Verken de omgeving met een prachtige route die je niet mag missen, want deze is gebaseerd op foto-herkenningspunten. Kies voor een rit van een, twee of drie uur en geniet van een zorgeloos avontuur.

Snelheid en sensatie bij outdoor karten

Verlang je naar iets meer opwinding en snelheid? Daag jezelf en je collega’s dan uit op een outdoor kartbaan van maar liefst honderden meters lang. Ontwikkel je stuurmanskunsten en leer de fijne kneepjes van het karten. Zet je schrap en versla je collega’s tijdens een paar potjes razendsnel karten! Wie van jullie zal er het snelste zijn?

Kookworkshop: Samen koken en genieten

Liever een iets minder avontuurlijk uitje? Laat de kantoormuren achter je en kom samen in een culinaire omgeving. Doe mee aan een kookworkshop waar jij en je collega’s samen een maaltijd bereiden. Technieken voor alle niveaus komen aan bod, evenals het samenstellen van ingrediëntenlijsten en menu’s. Dit alles gebeurt onder professionele begeleiding van een kok. Na afloop genieten jullie van je eigen creaties tijdens een heerlijk diner, al dan niet in combinatie met een lekker drankje.

Foto: uwebeierbergen/Pixabay