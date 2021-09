Ook jeugdsozen kunnen beroep doen op coronafonds

PROVINCIE – Jeugdsozen kunnen een beroep doen op het Coronafonds ter compensatie van de kosten die ze hebben gemaakt in coronatijd om zich aan de maatregelen te kunnen houden. Er was al een regeling voor dorpshuizen en buurthuizen. Deze is verlengd tot en met 31 december 2021. Ook zijn jeugdsozen aan de regeling toegevoegd.

Aanvragen

Besturen van dorpshuizen, buurthuizen en jeugdsozen kunnen subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld voor kosten die gemaakt zijn voor 1,5-metermaatregelen, investeringen in digitale dienstverlening of aangepaste activiteiten die passen binnen de coronamaatregelen. Er is dit jaar nog € 180.000 beschikbaar. De vergoeding is per locatie maximaal € 1250. Aanvragen van de subsidie kan nog tot en met 31 december 2021.

