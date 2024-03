OOPOEH helpt Groningse senioren aan een oppashond

GRONINGEN – Stichting OOPOEH matcht senioren aan een oppashond in de buurt om er gezellig samen op uit te gaan. Zo ervaren senioren wél de lusten maar niet de lasten van het hebben van een hond.

Het is lente! Tijd om naar buiten te gaan en na een lange natte winter van het mooie weer te genieten. Een hond is bij uitstek een stok achter de deur om eropuit te gaan. Maar wat als je zelf niet meer aan een hond kunt of wilt beginnen? Dan biedt Stichting OOPOEH uitkomst. Senioren (55+) die interesse hebben, kunnen zich kosteloos en vrijblijvend aanmelden via oopoeh.nl of gratis bellen naar (0800) 8011.

Groningse hondjes zijn er klaar voor!

In Groningen (stad) staan ruim 20 hondjes te trappelen om samen met een lieve oppas van de eerste lentedagen te genieten. De matchmakers van de stichting staan dan ook klaar om senioren die interesse hebben in een oppashond te helpen en te begeleiden bij het vinden van een passende match, die helemaal aansluit bij de wensen. Elke week oppassen of juist af en toe een dagje. Er is voor elk wat wils!

Win-win-win

Stichting OOPOEH zet zich inmiddels al 12 jaar in om deze win-win-winsituatie mogelijk te maken. Ellen Groneman, directeur van Stichting OOPOEH: “In de afgelopen jaren hebben we al bijna vijfduizend senioren en honden laten genieten van elkaars gezelschap. Nu het mooier weer wordt helpen wij mensen graag over de drempel om er vaker op uit te gaan, met een hond aan je zijde loop je niet alleen en heb je bovendien snel leuke contacten in de buurt. Bovendien is het gezond om in beweging te blijven; je voelt je je er zowel fysiek als mentaal beter door.”

Foto: OOPOEH