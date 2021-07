Op de elektrische fiets in het spoor van De Ploeg

Fietsen door het Groninger landschap in het spoor van kunstenaars van De Ploeg. Dat kan sinds deze week in Groningen. Voor fietsers zijn zes langeafstandsroutes uitgezet in Noord- en Oost-Groningen. Gedeputeerde Mirjam Wulfse gaf woensdag 23 juni het startschot voor de eerste tocht op de elektrische fiets, vanaf het Groninger Museum naar Leens. ‘In het spoor van De Ploeg’ is een initiatief van de provincie, het Groninger Museum en Marketing Groningen.

Arrangementen

Deelnemers kunnen de route fietsen met een routeboekje, routekaart of met de gratis routeapp RoutAbe. Langs de route zijn borden met afbeeldingen van schilderijen te zien op de plek waar Ploegleden schilderden of hun inspiratie opdeden. In het landschap kom je meerdere Ploegmarkeringen tegen. Cultuurinstellingen en ondernemers uit de regio ontwikkelden verschillende arrangementen met het Ploeg-thema: van een creatieve workshop tot een compleet pakket met meerdere overnachtingen.

12 e-bikeroutes

Door de lange afstanden zijn de routes met name geschikt voor e-bikes. De routes zijn minimaal 30 en maximaal 150 kilometer. De eerste zes e-bikeroutes, die voeren door Noord- en Oost-Groningen, zijn nu klaar. In het voorjaar van 2022 moeten de andere zes routes klaar zijn. Het Groninger Museum is

het startpunt van alle routes.

De Ploeg

In 1918 richtten een aantal jonge kunstenaars Kunstkring De Ploeg op. Dat deden ze als reactie op het artistieke klimaat in Groningen. De naam De Ploeg is bedacht door Jan Altink, één van de initiatiefnemers. Het verwijst naar het omwoelen en het ontginnen van de braakliggende ‘kunstakkers’

in Groningen.

Bijdrage

De provincie heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van de fietsroutes met bijna € 150.000 subsidie vanuit de regeling ‘Toeristische themaroutes provincie Groningen’;. Ook is een deel van de jaarlijkse bijdrage aan het Groninger Museum besteed aan het ontwikkelen van de routes.

Foto: Provincie Groningen