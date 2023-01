Op de koffie bij Provinciale Staten

Provinciale Staten nodigen inwoners, vertegenwoordigers van (belangen)organisaties en bedrijven in onze provincie op woensdag 18 januari uit voor een kop koffie en een goed gesprek tijdens ‘Praten met de Staten’. Zij kunnen dan in gesprek met Groninger Statenleden. Dit kan gaan over een onderwerp dat inwoners belangrijk vinden en waar de provincie verantwoordelijk voor is of een onderwerp dat binnenkort op de agenda staat van de Staten.

Aanmelden

Praten met de Staten vindt plaats op 18 januari tussen 16.00 tot 17.00 uur in het Atrium van het provinciehuis. Inwoners kunnen dan kennismaken met een of meer fracties die nu in de Staten zijn vertegenwoordigd en meer te weten komen over de fractiestandpunten. Geïnteresseerden kunnen gewoon binnenlopen, vooraf aanmelden is niet nodig. Praten met de Staten biedt de kans om invloed uit te oefenen op de besluiten die Provinciale Staten nemen. Kijk voor meer informatie op www.pratenmetdestaten.nl.

Foto: Provincie Groningen