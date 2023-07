Op de koffie bij Statenlid Anne-Martijn Drenth

Wie wil weten wat een lid van Provinciale Staten doet en hoe een vergadering van de Staten in zijn werk gaat, kan woensdag 19 juli een ochtend meelopen met Statenlid Anne-Martijn Drenth van BoerBurgerBeweging.

Programma

‘s Morgens worden bezoekers welkom geheten door Anne-Martijn Drenth. Hij vertelt hoe een Statenvergadering verloopt en waar die dag over wordt besloten. Vervolgens kunnen gasten de vergadering vanaf de publieke tribune volgen en krijgen ze een rondleiding door het provinciehuis. Na afloop kunnen ze tijdens de lunch in gesprek met alle Statenleden.

Aanmelden

Aanmelden kan via statengriffie@provinciegroningen.nl of via

050- 316 44 58.



Foto: Provincie Groningen