Operatie Julianaplein: 11 februari – 9 mei

Groningen krijgt een nieuw Julianaplein. Daarvoor gaat het huidige knooppunt op de schop en komt er eerst een tijdelijke kruising. Tussen 11 februari en 9 mei worden verschillende rijrichtingen afgesloten (A7, zuidelijke ringweg N7, A28). Dit levert 3 maanden lang ernstige verkeershinder op.

Hinder in de hele stad

De afsluitingen hebben grote gevolgen voor de hele stad Groningen. Er is forse verkeershinder te verwachten op de omleidingsroutes, maar ook op veel andere wegen in en rond de stad. Houd hier rekening mee en laat zoveel mogelijk de auto staan. Om het verkeer door te laten stromen is het nodig dat er, tussen februari en mei, elke dag 80.000 minder auto’s op het wegennetwerk in en rond Groningen rijden. Lukt dit niet, dan loopt de boel gegarandeerd vast.

Werk thuis of reis anders

De dringende oproep aan alle automobilisten is: pas tijdens Operatie Julianaplein je reisgedrag aan. Werk thuis, als dat kan. Pak de fiets of het OV. Als je echt met de auto moet, reis dan via een P+R of buiten de spits. Lees meer op www.operatiejulianaplein.nl.

Vlotte doorstroming in 2024

Het nieuwe Julianaplein is onderdeel van het project Aanpak Ring Zuid. De planning is dat dit in 2024 klaar is. Dan rijdt het verkeer over een ongelijkvloerse kruising en zijn de verkeerslichten verdwenen. Dit zorgt voor een vlotte doorstroming. Om ruimte te maken voor de bouw van het nieuwe Julianaplein en ervoor te zorgen dat het verkeer kan blijven doorrijden tijdens deze werkzaamheden, legt aannemer Combinatie Herepoort eerst een tijdelijk kruispunt (met verkeerslichten) aan. Om deze tijdelijke kruising aan te sluiten op de bestaande wegen (A7, zuidelijke ringweg N7, A28), is het nodig om het huidige Julianaplein gedurende 13 weken deels af te sluiten voor verkeer.

Foto: Provincie Groningen