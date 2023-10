Operatie Ring Zuid 2024: vijf maanden ernstige verkeershinder

Vanaf september 2024 kan het verkeer voor het eerst zonder verkeerslichten over de gehele, nieuwe zuidelijke ringweg rijden. Om dat mogelijk te maken, moet het nieuwe knooppunt Julianaplein en de verdiepte ligging aangesloten worden op de bestaande wegen (A28 en N7), het Vrijheidsplein en het Europaplein. Dit levert vanaf 22 maart 2024 ruim vijf maanden ernstige verkeershinder op.

Om het verkeer in de periode eind maart tot september 2024 door te laten stromen, moeten er elke dag 80.000 auto’s minder op het wegennetwerk in en rond Groningen rijden. Een reductie van 20%. Lukt dit niet, dan loopt het verkeer gegarandeerd vast. Groningen Bereikbaar en Aanpak Ring Zuid doen daarom een dringende oproep aan de weggebruiker om in deze periode het reisgedrag aan te passen en de auto, zoveel mogelijk, te laten staan.

Onder de noemer ‘Operatie Ring Zuid’ zijn er in 2024, net als in 2022, langdurige afsluitingen rondom het Julianaplein. In verschillende fases zijn er meerdere rijrichtingen dicht. De operatie duurt langer dan in 2022. Groningen Bereikbaar gaat in gesprek met bedrijven en organisaties in de noordelijke regio om onder meer thuiswerken, reizen met fiets of OV weer onder de aandacht te brengen. Samen kijken we hoe we het autoverkeer kunnen terugbrengen.

Na september 2024 kan het verkeer over de nieuwe zuidelijke ringweg rijden. Het project is dan nog niet klaar. Er zijn nog altijd wegafsluitingen nodig. De meeste werkzaamheden vinden echter plaats buiten of net naast de ring. Denk bijvoorbeeld aan het afbreken van de oude ringweg. De verkeersimpact is dan minder groot voor stad en regio.

Voordat aannemer Combinatie Herepoort kan beginnen aan Operatie Ring Zuid, zijn er op diverse plekken op en rond de zuidelijke ringweg afsluitingen vanwege werkzaamheden. Zo zijn er dit jaar onder andere weekendstremmingen op de westelijke en zuidelijke ringweg. In het eerste kwartaal van 2024 zijn er afsluitingen rondom het Vrijheidsplein en Ring West. Check voor vertrek dus altijd de website van Groningen Bereikbaar. Op www.groningenbereikbaar.nl/watisdicht staat een overzicht met welke wegen nu en de komende periode afgesloten zijn.

