Operatie Ring Zuid, start fase 4

Van maandag 6 mei om 06.00 uur tot vrijdag 30 augustus 22.00 uur zijn er op het Julianaplein de volgende richtingen dicht:

Assen > Hoogezand

Hoogezand > Assen

Drachten > Hoogezand

Hoogezand > Drachten

De verbinding Drachten-Assen is in beide richtingen open.

Operatie Ring Zuid

De zuidelijke ringweg is tussen het Julianaplein en de Europaweg afgesloten. Dit duurt tot en met 30 augustus. We verwachten enorme verkeersdrukte door deze werkzaamheden. Daarom roepen we op de auto zoveel mogelijk te laten staan en te kiezen voor fiets, OV of P+R.

Foto: Provincie Groningen