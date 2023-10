Op maandag 2 oktober is het opleidingsprogramma Slim en Groen Onderweg van start gegaan op het provinciehuis in Groningen. De komende zes maanden laten vijftien deelnemers zich omscholen tot adviseur in de slimme mobiliteit. Met als doel om aan het eind van het traject een baan in deze sector te vinden.

De vijftien deelnemers van het programma, die vanaf nu samen het team Slimme en Groene Mobiliteit vormen, verzamelden zich op 2 oktober in de Statenzaal van de provincie Groningen voor een eerste kennismaking en een introductie in de verkeerskunde. Na een kort welkomstwoord volgde de officiële openingshandeling: middels een echt verkeerslicht ging dit keer niet één, maar gingen álle lichten op groen. Daarmee is Slim en Groen Onderweg nu echt van start.

Kennis en ervaring opdoen

Van oktober tot en met december 2023 volgen de deelnemers allerlei vakken, zoals verkeerskunde, digitalisering en persoonlijke ontwikkeling. Ze worden door verschillende mobiliteitsexperts klaargestoomd voor een baan in het vakgebied. Vervolgens brengen de deelnemers de opgedane kennis in de praktijk tijdens een werkervaringsperiode. Van januari tot en met maart 2024 gaan ze aan de slag als adviseur Smart Mobility bij een advies- of ingenieursbureau, een gemeente of provincie.

Slim en Groen Onderweg

Slim en Groen Onderweg is een gratis opleidingstraject waarmee werkzoekenden en mensen uit andere vakgebieden zich in zes maanden kunnen laten omscholen tot adviseur in de slimme mobiliteit. Hierdoor krijgen zij nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd levert het overheden en bedrijven nieuwe werknemers op met actuele kennis. De provincies Groningen, Drenthe en Fryslân bieden het programma gezamenlijk aan. Zij werken nauw samen met het UWV en WerkinZicht. Meer informatie over het opleidingsprogramma is te vinden op de website van de provincie Groningen.

Foto: Provincie Groningen