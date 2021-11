Opnieuw VIA-subsidie voor innovatieve ondernemers

Ondernemers die een innovatief product, een innovatieve dienst of werkwijze willen testen voordat ze dit op de markt brengen, kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij de provincie en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Zij stellen de VIA-subsidie (Versneller Innovatieve Ambities) beschikbaar. Deze kan vanaf maandag 15 november aangevraagd worden.

Inspelen op veranderingen

Met de subsidie willen we ondernemers helpen met de ontwikkeling naar een toekomstbestendige economie. Dit voorjaar stelden we de VIA-subsidie ook al beschikbaar. Toen was het budget snel uitgeput. Dit geeft volgens ons aan dat er veel behoefte aan is bij ondernemers. Nieuw deze ronde is dat ondernemers en kennisinstellingen laten zien hoe zij met hun vernieuwende project, idee of bedrijf inspelen op economische en maatschappelijke veranderingen die noodzakelijk zijn voor de toekomst van Noord-Nederland. Daarbij gaat het om circulair ondernemen, verduurzamen van het bedrijf, toewerken naar positieve gezondheid en meer digitalisering. Ook samenwerken met andere bedrijven en instellingen en het delen van kennis worden beloond. Hiermee sorteren de drie noordelijke provincies en het SNN voor op het nieuwe Europese subsidieprogramma (EFRO) voor Noord-Nederland, dat in de loop van 2022 start.

REACT-EU fonds

Dit subsidiebudget komt uit het zogenaamde REACT-EU-fonds en is bedoeld voor het herstel van de economie – tijdens en na de coronacrisis – op een duurzame (groene), digitale en veerkrachtig manier.

Subsidie aanvragen en contact

De VIA subsidie is vanaf maandag 15 november 9.00 uur aan te vragen bij het SNN en bestaat uit twee onderdelen: VIA Ontwikkelingsprojecten en VIA Software projecten. Meer informatie is te vinden via: www.snn.nl/VIA2021plusOntwikkeling en www.snn.nl/VIA2021plusSoftware .

Foto: Provincie Groningen