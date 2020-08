Oproep: ga niet zwemmen bij de Dorkwerdersluis

Rijkswaterstaat en de provincie Groningen roepen Groningers op niet te gaan zwemmen bij de Dorkwerdersluis bij de overgang van het Reitdiep naar het Van Starkenborghkanaal. Op dit moment zijn er veel zwemmers die verkoeling zoeken in het Reitdiep bij de Dorkwerdersluis. De Dorkwerdersluis en het terrein eromheen zijn eigen terrein van Rijkswaterstaat en het is verboden om hier te zonnen of te zwemmen.

Verboden te zwemmen

Zwemmen bij de Dorkwerdersluis is gevaarlijk omdat daar de sluis wordt bediend voor recreatievaart. Naast de Dorkwerdersluis ligt een gemaal van waterschap Noorderzijlvest, dat water inlaat van het Van Starkenborghkanaal naar het Reitdiep. Dit zorgt voor zuiging in het water. Daarnaast is het verboden te zwemmen in het Van Starkenborghkanaal. Dit is gevaarlijk in verband met de schepen die door het kanaal varen. Rijkswaterstaat en de provincie roepen Groningers op te gaan zwemmen op officiële zwemlocaties. Die zijn te vinden op www.zwemwater.nl of via de zwemwaterapp.

Zwemmen in rivieren en kanalen

Zwemmen is verboden in rivieren en kanalen, bij bruggen, sluizen en havens. Jaarlijks vallen hier gewonden of komen zwemmers om het leven. Zwemmers zijn vanaf een vrachtschip nauwelijks zichtbaar. Een groot schip kan niet direct vaart minderen of uitwijken, Zwemmers kunnen worden meegezogen door de onderstroom van een passerend schip, Rivieren, kanalen en draaikolken kunnen een sterke stroming hebben. Ook kunnen zwemmers door het koude water kramp krijgen en onderkoeld raken. Bovendien wordt de kwaliteit van het water in rivieren en kanalen niet gecontroleerd omdat het geen officieel zwemwater is.

Foto: Provincie Groningen